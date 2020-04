Ricardo Otero | Un mundo sin deporte

No digamos de aquel gol de Ricardo Ferretti en la Final de la temporada 1990-91, mis gritos y los de mi hermano, que bien pudieron poner en alerta a mis vecinos, así como del momento, después del partido, en el que Antonio Moreno entrevistó para la transmisión de Imevisión al conmovido héroe del tercer título de los Pumas, en el baño, el día de su retiro. Quien piense que el 'Tuca' es un tipo rígido y sin sentimientos, es porque no vio ese momento.

El día en que Ana Guevara voló en el tartán del Stade de France en los Campeonatos Mundiales de 2003 y un demencial tiempo de 48.89 segundos que no fue un récord mundial, pero difícilmente se me podrá olvidar algún día.

Los seis minutos en los que Steven Gerrard, Vladimir Smicer y Xabi Alonso marcaron para que el Liverpool se levantara de un 0-3 en la Final de la Liga de Campeones de Europa en Estambul. Para cuando Jerzy Dudek hizo esa milagrosa atajada en el tiempo extra, ese 25 de mayo de 2005, yo ya me había convertido para siempre al bando del entonces David que hoy, en 2020, es Goliat.

El momento en el que levanté los brazos cuando Raúl enfiló desde atrás de media cancha, solo, dribló a Santiago Cañizares, disparó con la derecha –la de palo, diría Luis Omar Tapia– celebró el 3-0 del Real Madrid sobre el Valencia en la Final de la Champions de 2000, y no los bajé hasta que se reanudó el juego.

Las siete horas y feria que estuve frente a la televisión viendo la Final de Wimbledon 2008, incluso pese a la pausa por lluvia, pues no quería perderme ni un instante a la reanudación. Aunque hubo duelos quizás más épicos desde entonces, ese definió el tenis contemporáneo como lo conocemos.

Las capturas que he hecho con mi cámara a Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. Quizás nunca cubra un Grand Slam, pero poder colgar en mi pared fotografías que le tomé a los mejores tres tenistas masculinos de la historia son mucho, pero mucho más, que un simple consuelo.

El dolor de las siete eliminaciones de México en los Octavos de Final de los últimos siete Mundiales que he vivido en todos los lugares posibles: en casa, con amigos, en el trabajo y hasta en el estadio.

Pero más recuerdo el 4 de mayo de 1988, cuando mi padre me llevó por primera vez al Estadio Olímpico Universitario, al menos con uso de razón. Fue un 2-2 entre Pumas y Morelia, en la última jornada del torneo. Ahí, en la tribuna, nos encontramos a Miguel España, entonces capitán, quien no jugó, pero me firmó el boleto del juego –que perdí, por cierto-. 22 años después, Miguel estaba sentado junto a mí en la redacción de TDN como mi compañero de trabajo.