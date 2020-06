Piloto NASCAR Bubba Wallace encuentra horca en su garage

"En las pasadas semanas me he sentido abrumado por el apoyo de gente en la industria de la NASCAR, incluyendo a otros pilotos y miembros de equipos. Juntos, nuestro deporte ha hecho un compromiso real y Juntos, el deporte nos hemos comprometido a impulsar un cambio real y defender una comunidad que acepte y acoja a todos. Nada es más importante y no nos vamos a rendir por estos actos reprobables de aquellos que buscan esparcir el odio", dice Wallace.

Y agrega: "Como mi madre me dijo hoy, 'ellos están tratando de asustarte'. Esto no me vencerá, no me rendiré ni retrocederé. Seguiré orgullosamente adelante con lo que creo".