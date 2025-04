"Muchísimo, en el individual no fue mi mejor día, pero sabía que tenías más oportunidades en el equipo mixta y sincronizados, borrón y cuenta nueva, fue un gran día y estamos de vuelta", dijo Osmar.

LA 'VENGANZA' SOBRE CHINA

"Orale ya no hay más para arriba, ya no me toca moverme en las fotos, ya estamos en medio y ahí nos vamos a quedar", dijo Juan al verse en lo más alto del podio.