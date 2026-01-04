Tenis Novak Djokovic rompe relación con Asociación de Tenistas Profesionales El tenista serbio advierte que su decisión se debe a la forma en que se ha representado su voz e imagen en asuntos que no comparte.

Video ¡Nadie lo esperaba! Novak Djokovic toma polémica decisión

Una vez más el tenista Novak Djokovic ha entrado en polémica, luego de anunciar, a través de sus redes sociales, su desvinculación de la Asociación de Tenistas Profesionales (PTPA), sindicato que él mismo fundó junto al canadiense Vasek Pospisil.

"Tras considerarlo detenidamente, he decidido retirarme por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales", indicó el tenista serbio.

PUBLICIDAD

En el mismo comunicado, el 24 veces ganador en torneos de Grand Slam, indicó algunas de las razones que lo llevaron a tomar esta inesperada decisión.

"Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen. Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA, dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización".

Finalmente, Novak Djokovic dio un avance de su futuro, en el que solamente piensa en su carrera profesional y su familia, dando por terminada su relación con la PTPA.