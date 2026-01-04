    Tenis

    Novak Djokovic rompe relación con Asociación de Tenistas Profesionales

    El tenista serbio advierte que su decisión se debe a la forma en que se ha representado su voz e imagen en asuntos que no comparte.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Nadie lo esperaba! Novak Djokovic toma polémica decisión

    Una vez más el tenista Novak Djokovic ha entrado en polémica, luego de anunciar, a través de sus redes sociales, su desvinculación de la Asociación de Tenistas Profesionales (PTPA), sindicato que él mismo fundó junto al canadiense Vasek Pospisil.

    "Tras considerarlo detenidamente, he decidido retirarme por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales", indicó el tenista serbio.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Tenis

    Roger Federer será incluido en el Salón de la Fama del tenis
    11 fotos

    Roger Federer será incluido en el Salón de la Fama del tenis

    Más Deportes
    'Checo' Pérez se roba los reflectores en el US Open
    1 mins

    'Checo' Pérez se roba los reflectores en el US Open

    Más Deportes
    ¡Qué forma de terminar el sueño! El drama alrededor de Renata Zarazúa
    1:28

    ¡Qué forma de terminar el sueño! El drama alrededor de Renata Zarazúa

    Más Deportes
    Mónica Seles revela que sufre una enfermedad autoinmune
    3 mins

    Mónica Seles revela que sufre una enfermedad autoinmune

    Más Deportes
    Caliente.mx te lleva al corazón de Los Cabos Tennis Open
    2 mins

    Caliente.mx te lleva al corazón de Los Cabos Tennis Open

    Más Deportes
    Novak Djokovic llega a 100 títulos
    1 mins

    Novak Djokovic llega a 100 títulos

    Más Deportes
    El papa León XIV se niega a jugar tenis con Sinner en el Vaticano
    1:05

    El papa León XIV se niega a jugar tenis con Sinner en el Vaticano

    Más Deportes
    Detectan la maña que usan aficionados para ganar apuestas en el Tenis
    1 mins

    Detectan la maña que usan aficionados para ganar apuestas en el Tenis

    Más Deportes
    Eiza González y Grigor Dimitrov son captados juntos en las calles de Madrid
    1 mins

    Eiza González y Grigor Dimitrov son captados juntos en las calles de Madrid

    Más Deportes
    ¡Terrible! Emma Raducanu descubre acosador en pleno partido
    0:58

    ¡Terrible! Emma Raducanu descubre acosador en pleno partido

    Más Deportes

    En el mismo comunicado, el 24 veces ganador en torneos de Grand Slam, indicó algunas de las razones que lo llevaron a tomar esta inesperada decisión.

    "Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen. Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA, dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización".

    Finalmente, Novak Djokovic dio un avance de su futuro, en el que solamente piensa en su carrera profesional y su familia, dando por terminada su relación con la PTPA.

    " Seguiré centrándome en mi tenis, mi familia y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad. Les deseo a los jugadores y a todos los involucrados lo mejor en su futuro, pero para mí, este capítulo ya está cerrado".

    Relacionados:
    Tenis

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Tráiler: Hermanas, un amor compartido
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX