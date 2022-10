Martínez vs Osuna protagonizarán pelea de título mundial en Combate Global

Combate Global ha anunciado un evento de campeonato mundial de Artes Marciales Mixtas (MMA), encabezado por una pelea por el título de peso gallo (135 libras) entre el actual campeón mundial David "The Black Spartan" Martínez (8-1) y el retador Axel Osuna (5-1), en vivo por televisión en Univision (12 a.m. ET / PT) y TUDN (12 a.m. ET / 9 p.m. PT) desde Miami, Fla. el viernes 7 de octubre.