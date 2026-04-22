Más Deportes Marco Fabián y Gabriela Jáquez intercambian jerseys de futbol y basquetbol El encuentro se dio en las instalaciones de UCLA, donde Marco y Gabriela se dijeron orgullosos por poner el nombre de México en alto en materia deportiva.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Marco Fabián sorprende a Gabriela Jáquez con jersey del Tri

El deporte mexicano vivió un momento especial con el encuentro entre Marco Fabián y Gabriela Jáquez, quienes protagonizaron un simbólico intercambio de jerseys que unió al futbol y al basquetbol.

A través de redes sociales, se viralizó el momento en el que el exjugador de futbol asistió a las instalaciones de la Universidad de California en Los Ángeles para entregarle a Gabriela una camiseta de la Selección Mexicana.

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¿Por qué Marco Fabián le regaló un jersey a Gabriela Jáquez?

Este acto lo hizo como una forma de reconocimiento por su reciente llegada al Chicago Sky, conjunto de la WNBA que la reclutó apenas la semana pasada durante el Draft de la liga femenil profesional de basquetbol de los Estados Unidos.

Durante el encuentro, ambos atletas destacaron el orgullo de representar a México en escenarios internacionales. Fabián aplaudió la trayectoria y el impacto de Jáquez como inspiración para las chicas que desean jugar basquetbol y llegar a ligas importantes.

Mientras que Gabriela Jáquez recibió el jersey del Tri con su nombre, también entregó otro de su nuevo equipo a Marco Fabián.

¿Quién es Gabriela Jáquez?

Gabriela, de 22 años de edad y hermana de Jaime Jáquez Jr., quien se encuentra en su tercera temporada en la NBA con el Miami Heat, llega a la WNBA tras una destacada carrera universitaria con UCLA, donde alcanzó recientemente el campeonato nacional colegial tras vencer a South Carolina.

La nacida en Estados Unidos, pero de ascendencia mexicana, ha representado a la selección Tricolor en eventos internacionales, siempre mostrando el orgullo de contar con sangre azteca.