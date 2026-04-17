Mundial 2026 Marco Fabián deja este mensaje para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 El exjugador del Tri considera que México tiene una oportunidad irrepetible en la Copa Mundial de la FIFA 26.

Video Marco Fabián confía en un buena Copa del Mundo para el Tri

El exjugador Marco Fabián se mostró optimista respecto al papel que podría desempeñar la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26.

En entrevista con TUDN, Fabián de la Mora señaló que, a su juicio, se están "acomodando" las cosas para que el conjunto dirigido por Javier Aguirre dé un golpe sobre la mesa en el futbol internacional.

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"Se está acomodando todo para que puedan disfrutar de un gran Mundial, pero sobre todo para que puedan trascender. Es una situación donde tienen que hacerse valer la localía", dijo el exfutbolista.

Además de la localía, Marco Fabián señaló que ve distintos aspectos que pueden jugar a favor del conjunto mexicano en el magno certamen, hizo también un llamado para realizar el apoyo para el Tri.