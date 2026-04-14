Basquetbol Gabriela Jáquez, la mexicana que hace historia en el Draft de WNBA La basquetbolista representó a México en el torneo preclasificatorio rumbo al Mundial FIBA 2026.

Video Gabriela Jáquez, mexicana seleccionada en WNBA Draft por Chicago Sky

Gabriela Jáquez se convirtió en la primera jugadora mexicoamericana en ser seleccionada en primera ronda del WNBA Draft por Chicago Sky este pasado lunes 13 de abril.

Con raíces mexicanas y orgullosa de serlo, Gabriela ya tuvo oportunidad de jugar para México en el preclasificatorio rumbo al Mundial FIBA 2026 con un promedio de 21.8 puntos y 7.8 rebotes por partido, guiando a México hasta las semifinales.

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"Siempre soñé con llegar a UCLA y jugar en la WNBA; cumplirlo lo significa todo para mí. Estoy muy ilusionada de estar aquí. Es algo increíble", expresó.

Gabriela Jáquez: Historia pura para México en el basquetbol



Con 22 años de edad y nacida en California, Estados Unidos, Gabriela Jáquez marcará un antes y un después en la historia del basquetbol de los Estados Unidos junto a su hermano Jaime.

Al momento de que Gaby pise una duela en partido oficial, los hermanos Jáquez se convertirán en los primeros en tener actividad al mismo tiempo tanto en la NBA como en la WNBA.

Cabe recordar que Jaime Jáquez fue seleccionado en el NBA Draft 2023 por Miami Heat, donde poco a poco ha tomado un rol protágonico desde el banquillo en las últimas temporadas.

Gabriela llega a la WNBA como campeona con UCLA, que ganó su primer título desde la creación de la NCAA, donde tuvo con 21 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias en el juego final, su posición es de guardia.

Otras mexicanas en la WNBA



Lou López Sénéchal, nacida en Guadalajara, México, fue la primera mexicana en ser seleccionada en un WNBA Draft en el 2023, aunque su estadía en la liga fue corta y se marchó a Europa, donde decidió representar a Francia a nivel de selecciones.