Lance Armstrong de leyenda del ciclismo a mentiroso

Arrogante como pocos, presumía haber superado más de quinientos controles de dopaje sin problemas. Fue capaz de afirmar que su éxito no se encontraba en sus piernas, ni en su mente, sino en su corazón.

Nadie como él, en efecto. Más allá de la competencia, nunca hubo quien se atreviera a crear un protocolo tan preciso para dopar su cuerpo y así ganar ganar no un título, sino siete. Como todo un capo de la mafia alteró controles antidoping, lo más triste es que sin ello, tal vez pudo ser un ciclista promedio ó peor.

Incluso cuando pasó la investigación y había renunciado a toda defensa cuando se le despojó de los títulos, en la entrevista con Oprah Winfrey, no pudo dejar de mentir y sumó a la opinión de millones de norteamericanos que ahora lo llamaban el mayor mentiroso en la historia del deporte.

Desde 2016 se sabe que montó un podcast en la red, aprovechando la fama que aún le queda para entrevistar a personas que él mismo selecciona y aprueba, pero no más sobre la bici, no los caminos… al menos ya no en competencia, porque así como estuvo ‘en los cuernos de la luna’, también tocó el fondo más oscuro y profundo de la infamia.