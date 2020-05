La Euroliga llegó a la conclusión de cancelar su temporada 2020

“No es un secreto que desde que se pospuso la temporada, los jugadores no hemos podido mantenernos en condiciones óptimas. Aparte del facto de riesgo de posiblemente contagiarse del virus, la posibilidad de lesionarse es muy alta. Cada equipo merece un oportunidad equitativa de ganar la Euroliga, pero con esta pandemia muchos equipos y jugadores no hemos podido tener la oportunidad de entrenarse como otros. No creo que el campeón de la Euroliga deba decirse por quien tenga la habilidad de entrenar o no", escribió Larkin, exjugador de los Brooklyn Nets.