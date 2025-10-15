    Basquetbol

    ¡La unión hace la fuerza, Fuerza Regida y Justin Bieber lo saben!

    El grupo musical le entrega una playera personalizada al cantante canadiense, al encontrarse en un partido de basquetbol.

    Por:
    Redacción.
    Video ¡La unión hace la fuerza, Fuerza Regida y Justin Bieber lo saben!

    El cantante Justin Bieber se volvió a convertir en tendencia en las redes sociales al coincidir en un partido de basquetbol con el grupo musical Fuerza Regida, quienes le regalaron una playera personalizada con elementos de futbol.

    El artista canadiense agradeció el gesto y se puso a bailar a ritmo de la música de banda. La playera es de color verde, en su espalda trae su apellido, el número 10 y el logo de la agrupación.

    A través de su Tik Tok, Fuerza Regida compartió el momento incluyendo la frase: “La unión hace la fuerza”.

    De nueva cuenta Justin Bieber tiene un acercamiento con la música mexicana, ya que hace unas semanas se le vio cantando y bailando al lado de un mariachi.

    Fuerza Regida, liderada por Jesús Ortiz Paz, se ha convertido en uno de los principales exponentes del movimiento de corridos tumbados, conquistando tanto al público latino como el mercado internacional, por lo que al verlos juntos no se descarta que unan talentos y colaboren en una producción.

    Basquetbol

