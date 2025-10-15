El cantante Justin Bieber se volvió a convertir en tendencia en las redes sociales al coincidir en un partido de basquetbol con el grupo musical Fuerza Regida, quienes le regalaron una playera personalizada con elementos de futbol.

El artista canadiense agradeció el gesto y se puso a bailar a ritmo de la música de banda. La playera es de color verde, en su espalda trae su apellido, el número 10 y el logo de la agrupación.

PUBLICIDAD

A través de su Tik Tok, Fuerza Regida compartió el momento incluyendo la frase: “La unión hace la fuerza”.

De nueva cuenta Justin Bieber tiene un acercamiento con la música mexicana, ya que hace unas semanas se le vio cantando y bailando al lado de un mariachi.