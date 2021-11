Juan Toscano: 'Capitanes son un paso más de México hacia la NBA'

"Me siento mucho mejor que el año pasado, el año pasado fue algo nuevo, diferente en mi carrera, siento que estamos más completos, tenemos un equipo que podemos competir por un campeonato, con esto me siento con más confianza, estoy muy emocionado, estamos más completos y podemos ganar un campeonato, no estoy pensando en él pero quiero ser el primer mexicano que tiene un campeonato de la NBA".