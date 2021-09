Chiefs pierde su segundo juego al hilo; Buffalo está imparable

Carolina arrancó esta temporada con un buen paso pues tienen récord de 3-0, algo que no lograban desde la campaña 2015. Esta vez la víctima fue el equipo de Houston que no encuentran la regularidad con David Mills quien apenas logró 158 yardas y un pase de anotación mientras que Sam Darnold lanzó para 304 yardas, no tuvo pases de anotación pero sí dos acarreos que ayudaron para que su equipo se quedara con una victoria más.