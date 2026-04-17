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    Comité Olímpico aclara reglas para atletas transgénero de cara a Los Ángeles 2028

    El organismo emitió un documento luego de la polémica que se generó hace unas semanas.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video El COI aclara reglas para atletas transgénero para Los Angeles 2028

    El Comité Olímpico Internacional (COI) aclaró su nueva política sobre la participación de atletas transgénero en los Juegos Olímpicos, confirmando que no estarán excluidos, aunque deberán competir en la categoría correspondiente a su sexo biológico.

    El organismo explicó en un documento que cualquier deportista transgénero podrá clasificar a la justa olímpica bajo los mismos criterios de rendimiento que el resto, pero en caso de participar, lo hará en la división que corresponda a su biología, una medida que busca garantizar la equidad competitiva.

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    Esta decisión forma parte de los nuevos lineamientos que entrarán en vigor rumbo a Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde se establece que solo las mujeres biológicas podrán competir en pruebas femeninas, sin que la norma tenga carácter retroactivo.

    El COI detalló que la elegibilidad para la categoría femenina se determinará mediante pruebas científicas, c omo la detección del gen SRY, considerado un indicador del desarrollo biológico masculino.

    Además, el organismo insistió en que esta política no busca excluir a las personas trans, sino establecer criterios claros basados en la evidencia científica y en la necesidad de preservar la igualdad de condiciones, especialmente en deportes donde existen diferencias físicas relevantes.

    Finalmente, el COI subrayó que fuera del ámbito olímpico, los atletas trans podrán seguir compitiendo en otras competencias deportivas conforme a las regulaciones de cada federación internacional.