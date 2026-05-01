Mundial Sub-20 México es sede del Campeonato Sub-20 de Concacaf hacia los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028 Estas son las 12 selecciones que competirán por el pase a la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 y al torneo varonil de los JJOO de Los Angeles 2028.

Video México es sede del Campeonato Sub-20 que da boleto a Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028

Este viernes se reveló la sede para disputar el Campeonato Sub-20 de la Concacaf a nivel selecciones nacionales en el que participarán 12 equipos en busca de cuatro boletos al Mundial de la categoría, así como un pase para el torneo varonil de futbol en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Son 12 selecciones las que contenderán en México, con ciudades sedes y estadios por definir el día en que se realice el sorteo para conocer los partidos y que se llevará a cabo el próximo 7 de mayo en Miami, Florida, a las 11:00am ET, 9:00am Centro de México.

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De las 12 selecciones nacionales que contenderán, seis son las mejores clasificadas de acuerdo al Ranking de la FIFA y seis más consiguieron su boleto vía eliminatorias. Estas son las selecciones participantes por cuatro boletos para el Mundial Sub-20 Azerbaiyán y Uzbekistán 2027 y los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028:

Estados Unidos

México

Honduras

Panamá

Cuba

Guatemala

Antigua y Barbuda

Canadá

Costa Rica

El Salvador

Haití

Jamaica

El Campeonato de la Concacaf Sub-20 se disputará del 24 de julio al 9 de agosto próximos. El sorteo estará compuesto por cuatro bombos definidos de la siguiente manera:

Bombo 1

Estados Unidos

México

Honduras

Bombo 2

Panamá

Cuba

Guatemala

Bombo 3

Canadá

Costa Rica

El Salvador

Bombo 4