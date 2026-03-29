Más Deportes Caster Semenya critica al COI por exclusión de atletas transgénero en Juegos Olímpicos La velocista sudafricana alza la voz contra nuevas reglas del COI.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Caster Semenya arremete duramente contra el COI

La doble campeona olímpica Caster Semenya expresó su fuerte decepción hacia Kirsty Coventry, actual dirigente del Comité Olímpico Internacional luego de que decidiera excluir a atletas transgénero de las pruebas femeninas de los Juegos Olímpicos.

La atleta sudafricana afirmó que esperaba una postura distinta de Coventry, destacando su origen africano y su condición de mujer.

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¿Cuáles fueron las palabras de Caster Semenya contra el COI?

Las declaraciones llegaron tras la publicación de la nueva política del COI, que no solo limita la participación de mujeres trans, sino que también afecta a deportistas con diferencias en el desarrollo sexual, como es el caso de la propia Semenya.

“Personalmente, para ella como líder, es africana; estoy segura de que entiende cómo, ya sabes, nosotros como africanos, de dónde venimos, no puedes controlar la genética”, declaró Semenya en una conferencia de prensa.

Semenya pide mayos transparencia en cuanto a esta medida

La velocista cuestionó el argumento científico detrás de la decisión y pidió mayor transparencia. Aseguró que no se puede disfrazar la medida con ciencia si no se explican claramente sus fundamentos, y advirtió que responderán con firmeza ante lo que consideran una injusticia.

Semenya, campeona olímpica en los 800 metros, ha estado en el centro del debate desde 2019, cuando se le impidió competir en su especialidad por negarse a someterse a tratamientos para reducir sus niveles de testosterona.

De cara al futuro, el COI sostuvo que estas nuevas reglas, las cuales se aplicarán a partir de Los Angeles 2028, buscan proteger la equidad y la integridad en la categoría femenina.