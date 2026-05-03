El verdadero MVP: perrito se roba el show en pleno partido en Argentina
Durante el partido entre Rosario Central y Tigre se presentó un momento peculiar y tierno al mismo tiempo.
Durante el partido entre Rosario Central y Tigre del futbol argentino se presentó un momento peculiar y tierno al mismo tiempo, y esto debido a la invasión de un inesperado amigo.
Y es que al minuto 12 un perro se metió al campo del Gigante de Arroyito interrumpiendo el partido mientras se venía un contragolpe del equipo visitante por lo que el árbitro detuvo el partido.
Mientras tanto, el lomito corría a lo largo del campo provocando la ovación y risas de la afición debido a que personal del estadio no podía retirarlo del terreno.
Incluso se escucharon desde las gradas algunos “ oles” luego de que el perro burlara como Messi a las personas que intentaban detenerlo.
Y casi después de cinco minutos por fin el pequeño visitante fue retirado del campo y el partido pudo reanudarse. Al final, Rosario Centra empató 1-1 con el conjunto de Tigre.