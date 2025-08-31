Video ¿Siesta en el banquillo? Así captan al DT de Boca en pleno partido

El técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, dio de que hablar este fin de semana en el futbol argentino, pero no por el triunfo sino porque al parecer se quedó dormido mientras el partido que disputaban los Xeneizes.

Durante el minuto 28 del partido ante Aldosivi, las cámaras de televisión enfocaron al estratega argentino donde se pudo apreciar el momento en que Miguel Ángel Russo cierra los ojos por algunos momentos.

Dicha imagen generó comentarios de los aficionados que se mostraron preocupados por la salid del técnico, aunque otros lo tomaron con humor.