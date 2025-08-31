    Boca Juniors

    Miguel Ángel Russo se vuelve viral con peculiar imagen en el Boca Juniors vs. Aldosivi

    El técnico de los Xeneizes dio de qué hablar con su forma de 'disfrutar' el partido de su equipo.

    TUDN
    Video ¿Siesta en el banquillo? Así captan al DT de Boca en pleno partido

    El técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, dio de que hablar este fin de semana en el futbol argentino, pero no por el triunfo sino porque al parecer se quedó dormido mientras el partido que disputaban los Xeneizes.

    Durante el minuto 28 del partido ante Aldosivi, las cámaras de televisión enfocaron al estratega argentino donde se pudo apreciar el momento en que Miguel Ángel Russo cierra los ojos por algunos momentos.

    Dicha imagen generó comentarios de los aficionados que se mostraron preocupados por la salid del técnico, aunque otros lo tomaron con humor.

    El técnico de 69 años tomó el mando de Boca Juniors el pasado mes de junio, y no arrancó de buena forma su tercera vez como estratega de los Xeneizes al ser eliminado muy rapidamente del Mundial de Clubes, pero después de varias semanas ha sumado triunfos consecutivos con Boca.

