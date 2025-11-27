    Fútbol

    Duro castigo para Juan Sebastián Verón y Estudiantes por el pasillo de espaldas

    La AFA dio a conocer a sanción por la protesta que realizó el 'Pincha' por el título de Rosario Central.

    Por:
    Raúl Martínez Barrera .
    Video El escandaloso pasillo de campeón en el futbol argentino

    La polémica en el futbol argentino continua luego del pasillo de espaldas que realizó Estudiantes para Rosario Central el pasado fin de semana y es que la AFA dio a conocer el duro castigo que impuso en contra de Juan Sebastián Verón y del equipo de La Plata.

    A través de un comunicado el organismo mencionó que el presidente del ‘Pincha’ será suspendido de toda actividad en el futbol argentino durante seis meses, debido a que la ‘Brujita’ Verón fue el quien tuvo la idea de dar la espalda al rival.

    De igual forma los 11 jugadores que participaron en el polémico pasillo fueron suspendidos por dos juegos, sanción que tendrán que cumplir en el 2026. Los jugadores castigados son: Fernando Muslera, Agustín Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain.

    Asimismo, Santiago Núñez, capitán de Estudiantes en el duelo frente a Rosario Central, no podrá ejercer ese rol durante tres meses, y por último también sancionaron económicamente al equipo.

    De acuerdo con medios argentinos el ‘Pincha’ solo apelará el castigo en contra de Juan Sebastián Verón, ya que esperan que la AFA perdone a los futbolistas como lo ha hecho en otros castigos impuestos.

    La polémica del pasillo de espaldas se dio luego de que Estudiantes protestara por la forma en que la AFA nombró campeón del año a Rosario Central de un momento a otro.

    Video El escandaloso pasillo de campeón en el futbol argentino

