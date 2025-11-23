    Rosario Central

    Estudiantes realiza polémico pasillo a Rosario Central

    Estudiantes de La Plata protestó por la forma en que designaron campeón a Rosario Central.

    Raúl Martínez.
    Hace unos días el cuadro de Rosario Central fue designado por la Liga Profesional de Futbol y la AFA como campeón de liga 2025 por tener más puntos en el año, algo que generó polémica dentro de los equipos del futbol argentino, uno de ellos Estudiantes de la Plata.

    Y curiosamente este fin de semana Rosario Central recibió al ‘Pincha’ como parte de los octavos de final del Clausura y los visitantes aprovecharon para realizar su protesta que dio de que hablar.

    En la previa la AFA le pidió a Estudiantes hacer el clásico pasillo de campeón a los rosarinos, pero dentro del interior del equipo decidieron darles la espalda a los futbolistas de Rosario Central, y fue así. Cuando Rosario Central saltó al campo de juego los visitantes, que estaban formados, s e voltearon y se cruzaron de brazos ante la sorpresa de los locales.

    Dicho gesto desató todo tipo de reacciones de los aficionados en favor del conjunto del ‘Pincha’ ya que están en desacuerdo en la forma en que designaron campeón a Rosario Central de un momento a otro.

    Y ya durante el encuentro de los Octavos de Final, E studiantes de la Plata dio el campanazo y derrotó por la mínima a Rosario Central para eliminarlos del torneo Clausura

    Cabe destacar que a lo largo del año en el futbol argentino se celebran dos torneos (Apertura y Clausura).

