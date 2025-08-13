Video Marquinhos dice que en PSG saldrán con "sentimientos de ganar" la Supercopa

Marquinhos ya es un histórico del PSG con sus 491 partidos y sus 13 campañas con el conjunto galo y asegura que la campaña pasada vivieron sentimientos de "ganar y perder" y que el miércoles ante el Tottenham por la Supercopa de la UEFA quieren finalizar con los primeros.

"Este es el objetivo y sabemos que será un partido difícil contra un adversario que nos va a dar un juego difícil también. Nosotros tenemos ganas, porque en la temporada pasada vivimos momentos muy buenos y momentos difíciles al final de la Copa del Mundo (de Clubes) donde perdemos y sabemos estos dos sentimientos de perder y ganar.

"Sentimientos de ganar y de querer vivir un buen momento después del partido, sentimiento que vamos a traer mañana para intentar ganar este trofeo", aseguró a Hugo Ramírez, 'El Chef', de TUDN.

Sobre su número de partidos y temporadas que lo convierten en un jugador legendario del club galo, también tuvo palabras.

“Muy bien y feliz. Vivir un momento como este que pasamos dentro del club fue un placer para mí. Soy un competidor y quiero seguir peleando y trabajando, y seguir levantando trofeos que es lo que requiere el club. Hasta que tenga ganas, salud y motivación voy a estar peleando por este club y escudo", señaló.

Finalmente, se refierió a la situación del arquero Gianluigi Donnarumma que no fue convocado para el duelo ante el Tottenham y que finalmente saldrá de la institución.

“Es un grande amigo y una grande persona que tengo que vivir juntos de estos últimos años y uno que ha merecido la temporada que ha pasado, la temporada pasada. Un portero que ha hecho historia dentro del club y si se va lo agradecemos por todo el trabajo que ha dejado en el club y por lo que ha hecho.

"Yo en 12-13 años he vivido muchos momentos como este en el mercado. Amigos míos que se fueron y otros que llegaron y esta es la vida de un club, tenemos que seguir y dejar el máximo hasta el último día que estamos acá porque nadie está para siempre acá. Dejar todo y agradecer a las estrellas que se fueron, y dejaron todo acá”, finalizó.

La Supercopa de la UEFA se jugará este miércoles 13 de agosto y podrás ver el partido a través de Univision, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.