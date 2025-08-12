La UEFA abre el telón de sus competiciones este miércoles con la Supercopa de Europa 2025 con el partido PSG vs. Tottenham desde Italia.

El partido, cabe recordar, es el enfrentamiento entre los campeones de la UEFA Champions League y de la UEFA Europa League en una sede neutral para ambos equipos.

La sede elegida por la UEFA desde hace tiempo es el Estadio Friuli, mejor conocido como el Blueenergy Stadium, de la ciudad de Udine y casa del Udinese de la Serie A en Italia.

PSG vuelve a la actividad curiosamente un mes después de perder la Final del Mundial de Clubes 2025 ante Chelsea y sin ningún otro partido de preparación en ese tiempo.

Los Spurs, por su parte, han tenido seis partidos amistosos a lo largo de julio y agosto para llegar a tope a este encuentro y con vistas al arranque de la Premier League el fin de semana.



