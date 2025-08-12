Horario y dónde ver PSG vs. Tottenham de la Supercopa de Europa 2025
Los vigentes campeones de la UEFA Champions League y la Europa League se miden en Italia.
La UEFA abre el telón de sus competiciones este miércoles con la Supercopa de Europa 2025 con el partido PSG vs. Tottenham desde Italia.
El partido, cabe recordar, es el enfrentamiento entre los campeones de la UEFA Champions League y de la UEFA Europa League en una sede neutral para ambos equipos.
El PSG fue quien se coronó en la Champions League con goleada de 5-0 sobre Inter de Milán, mientras que Tottenham se coronó ante el Manchester United, ambas finales en mayo pasado.
HORARIO Y DÓNDE VER PSG VS. TOTTENHAM DE LA SUPERCOPA DE EUROPA 2025
La sede elegida por la UEFA desde hace tiempo es el Estadio Friuli, mejor conocido como el Blueenergy Stadium, de la ciudad de Udine y casa del Udinese de la Serie A en Italia.
PSG vuelve a la actividad curiosamente un mes después de perder la Final del Mundial de Clubes 2025 ante Chelsea y sin ningún otro partido de preparación en ese tiempo.
Los Spurs, por su parte, han tenido seis partidos amistosos a lo largo de julio y agosto para llegar a tope a este encuentro y con vistas al arranque de la Premier League el fin de semana.
- Fecha: el encuentro se jugará este miércoles 13 de agosto en el Estadio Friuli de Udine, Italia
- Horario: el arranque del juego está programado a la 1:00 pm del CT de México y a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT en la Unión Americana
- Dónde ver: este partido lo puedes ver en Estados Unidos por la señal de Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.