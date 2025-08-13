    Tottenham

    Vicario, portero del Tottenham, revela como vencer al PSG

    El arquero italiano y los Spurs enfrentan al conjunto francés en la Final de la Supercopa de la UEFA.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video Guglielmo Vicario, arquero del Tottenham, revela como vencer al PSG

    Guglielmo Vicario, nacido en Údine hace 28 años, hoy regresa a casa convertido en el portero del Tottenham Hotspur y enfrentará al PSG en la Supercopa de la UEFA y asegura que eso es como un sueño para él.

    “Sí, por supuesto un sentimiento especial para mí jugar aquí, en mi casa y la oportunidad de jugar una final europea, es como un s ueño para mí. Mañana la realidad es que es un juego importante y estaremos listos", aseguró en entrevista exclusiva con Hugo Ramírez 'El Chef', reportero de TUDN.

    Y también rebela como buscarán vencer a su rival francés.

    “Claro, tendremos que estar muy comprometidos y concentrados en nuestro plan de partido. Tengo mucho respeto por PSG y sus fortalezas. Sabemos sus amenazas y tenemos que llevar al cabo nuestro plan de partido y estar enfocados. Es una final y queremos ganarla, será importante y lo daremos todo, con todas nuestras oportunidades”, comentó.

    Sobre la ausencia de su compatriota Gigi Donnarumma en el arco del PSG por decisión del equipo, únicamente acertó a desearle lo mejor a su compañero en la Azzurra.

    “Sólo puedo decir que es mi capitán en la selección y es un gran amigo mío, primero que nada. Estas cosas dependen de él y de su club y solamente le deseo lo mejor para el futuro”.

    La Supercopa de la UEFA se jugará este miércoles 13 de agosto y podrás ver el partido a través de Univision, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    Video ¡La locura! El PSG invade Times Square en New York

