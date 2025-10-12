Países Bajos golea Finlandia y queda muy cerca del Mundial 2026

La selección de Países Bajos dio un paso firme hacia la próxima Copa del Mundo tras imponerse 4-0 a Finlandia, con una actuación estelar de Memphis Depay, quien firmó un gol y dos asistencias en el Johan Cruyff Arena.

El atacante del Atlético de Madrid, ausente ante Malta por un contratiempo con su pasaporte, regresó con fuerza y abrió el marcador a los ocho minutos, tras una pared con Donyell Malen que culminó con un potente disparo. Poco después, asistió a Virgil Van Dijk con un centro medido a balón parado para el 2-0.

Antes del descanso, Depay amplió la ventaja desde el punto penal, igualando a Robin van Persie como máximo goleador histórico de la ‘Oranje’. Finlandia apenas inquietó a Verbruggen con un remate aislado de Keskinen.

En la segunda parte, Koeman refrescó el mediocampo con Reijnders, quien probó dos veces desde fuera del área. Weghorst marcó el cuarto, aunque fue anulado por fuera de juego previo. Finalmente, Cody Gakpo selló la goleada con un disparo colocado en el 83’.