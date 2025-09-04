Haaland marca y da triunfo a Noruega sobre Finlandia en amistoso

Video Haaland no perdona y le da el triunfo a Noruega sobre Finlandia

Erling Haaland mantuvo su idilio goleador con la selección de Noruega y firmó este jueves el tanto de la victoria 1-0 sobre Finlandia en un amistoso disputado en el Ullevaal Stadion de Oslo.

El delantero del Manchester City llegó así a 43 goles en apenas 44 partidos internacionales, confirmando su impacto en el combinado nórdico.

PUBLICIDAD

El único tanto del encuentro llegó a los 17 minutos, cuando Andreas Schjelderup fue derribado en el área por Topi Keskinen. Haaland ejecutó con frialdad el penalti y adelantó a los locales.

Tras cumplir con su rol protagónico, fue sustituido al descanso por Alexander Sørloth, en un movimiento estratégico del seleccionador Ståle Solbakken, que ya piensa en el duelo clasificatorio para el Mundial del martes frente a Moldavia.

Con este gol, Haaland encadenó su séptimo partido consecutivo marcando con Noruega, igualando la mejor racha anotadora de su carrera internacional, establecida entre septiembre de 2021 y junio de 2022.