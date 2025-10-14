Horario y dónde ver el Portugal vs. Hungría de Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo

Video ¡CR7 va por cupo al Mundial 2026! Así puedes ver el Portugal vs. Hungría

Portugal vs. Hungría puede definir un nuevo clasificado para el Mundial 2026, pues los lusos podrían sellar su boleto este martes 14 de octubre en Lisboa.

Así las cosas, este martes los pupilos de Roberto Martínez tienen la posibilidad de asegurar su boleto si logran un triunfo y se combina con que Armenia e Irlanda terminen en empate o con una victoria de los irlandeses.

Los portugueses, que ganaron la UEFA Nations League hace unas semanas, son los grandes candidatos para conseguir la victoria.

PORTUGAL VS. HUNGRÍA: HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO RUMBO AL MUNDIAL 2026

Portugal lidera del Grupo F con paso perfecto, al sumar tres triunfo en misma cantidad de partido, además de 9 goles anotados y solo tres recibidos.

Por su parte, Hungría se ubica en el segundo puesto del sector con 4 puntos y una diferencia de +1, gracias a los 6 goles que ha marcado y los 5 que ha recibido.

Fecha: Martes 14 de octubre en el Estadio José Alvalade de Lisboa

Horario: El juego comenzará a las 14:45 ET, 11:45 PT y 13:45 CT de los Estados Unidos.