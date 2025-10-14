    Eliminatorias UEFA

    Horario y dónde ver el Portugal vs. Hungría de Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo

    Los lusos pueden conseguir su pasaje a la Copa del Mundo con triunfo y combinación de resultados.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡CR7 va por cupo al Mundial 2026! Así puedes ver el Portugal vs. Hungría

    Portugal vs. Hungría puede definir un nuevo clasificado para el Mundial 2026, pues los lusos podrían sellar su boleto este martes 14 de octubre en Lisboa.

    El equipo luso, aunque Cristiano Ronaldo falló penal, venció sobre la hora a Irlanda con un tanto de Rúben Neves y quedó muy cerca de las selecciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    PUBLICIDAD

    Así las cosas, este martes los pupilos de Roberto Martínez tienen la posibilidad de asegurar su boleto si logran un triunfo y se combina con que Armenia e Irlanda terminen en empate o con una victoria de los irlandeses.

    Los portugueses, que ganaron la UEFA Nations League hace unas semanas, son los grandes candidatos para conseguir la victoria.

    PORTUGAL VS. HUNGRÍA: HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO RUMBO AL MUNDIAL 2026

    Portugal lidera del Grupo F con paso perfecto, al sumar tres triunfo en misma cantidad de partido, además de 9 goles anotados y solo tres recibidos.

    Por su parte, Hungría se ubica en el segundo puesto del sector con 4 puntos y una diferencia de +1, gracias a los 6 goles que ha marcado y los 5 que ha recibido.

    • Fecha: Martes 14 de octubre en el Estadio José Alvalade de Lisboa
    • Horario: El juego comenzará a las 14:45 ET, 11:45 PT y 13:45 CT de los Estados Unidos.
    • Dónde ver: En los Estados Unidos a través de la plataforma digital VIX.

    Más sobre UEFA Mundial Eliminatorias

    1:16
    ¡Se salva Alemania! Irlanda del Norte casi lo empata en los minutos finales

    ¡Se salva Alemania! Irlanda del Norte casi lo empata en los minutos finales

    1:18
    ¡Potente disparo de Gnabry y casi cae el segundo gol de Alemania!

    ¡Potente disparo de Gnabry y casi cae el segundo gol de Alemania!

    1:24
    ¡Insólito! Una rata invade el Gales vs. Bélgica y detiene el partido

    ¡Insólito! Una rata invade el Gales vs. Bélgica y detiene el partido

    1:15
    ¡Brutal cabezazo de Woltemade y gol de Alemania vs. Irlanda del Norte!

    ¡Brutal cabezazo de Woltemade y gol de Alemania vs. Irlanda del Norte!

    0:30
    ¡Arranca el Irlanda del Norte vs. Alemania en vivo aquí!

    ¡Arranca el Irlanda del Norte vs. Alemania en vivo aquí!

    Relacionados:
    Eliminatorias UEFAPortugalHungría

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD