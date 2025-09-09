    Portugal

    Horario y dónde ver el Hungría vs. Portugal rumbo al Mundial 2026

    Duelo de invictos chocan este domingo por la supremacía del Grupo F, en una visita complicada para la selección lusa.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Así podrás ver Horario el Hungría vs. Portugal rumbo al Mundial 2026

    La Portugal de Cristiano Ronaldo arrancó con el pie derecho la fase de grupos de la eliminatoria de Europa rumbo a la Copa del Mundo, pues su selección goleó por 0-5 a su similar de Armenia.

    CR7 viene de anotar doblete en el primer triunfo del equipo de Roberto Martínez en las calificatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026, y ahora se medirán a Hungría, equipo que terminó empatando 2-2 en su visita a Irlanda.

    Los lusos ganaron sin problemas en su debut en el Grupo F, mientras que los húngaros acabaron cediendo un empate en los últimos segundos, pues ganaban 0-2 al final del primer tiempo.

    Hungría vs. Portugal horario y dónde ver el partido eliminatorio

    En los últimos cinco partidos entre ambos equipos, Portugal ha logrado cuatro triunfos y solo ha cedido un empate contra Hungría.


    • Cuándo: Martes 9 de septiembre en el Puskás Aréna de Budapest.
    • Horario: El juego iniciará las 12:45 PM hora del Centro de México, 14:45 en el Este, 13:45 CT, 11:45 en el Pacífico de los Estados Unidos.
    • Dónde ver: En los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX y en México por SKY.

