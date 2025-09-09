Horario y dónde ver el Hungría vs. Portugal rumbo al Mundial 2026

La Portugal de Cristiano Ronaldo arrancó con el pie derecho la fase de grupos de la eliminatoria de Europa rumbo a la Copa del Mundo, pues su selección goleó por 0-5 a su similar de Armenia.

CR7 viene de anotar doblete en el primer triunfo del equipo de Roberto Martínez en las calificatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026, y ahora se medirán a Hungría, equipo que terminó empatando 2-2 en su visita a Irlanda.

Los lusos ganaron sin problemas en su debut en el Grupo F, mientras que los húngaros acabaron cediendo un empate en los últimos segundos, pues ganaban 0-2 al final del primer tiempo.

Hungría vs. Portugal horario y dónde ver el partido eliminatorio

En los últimos cinco partidos entre ambos equipos, Portugal ha logrado cuatro triunfos y solo ha cedido un empate contra Hungría.





Cuándo: Martes 9 de septiembre en el Puskás Aréna de Budapest.

Horario: El juego iniciará las 12:45 PM hora del Centro de México, 14:45 en el Este, 13:45 CT, 11:45 en el Pacífico de los Estados Unidos.