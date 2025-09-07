    Alemania

    Alemania logra su primera victoria en las Eliminatorias para el Mundial 2026

    La selección germana venció a Irlanda del Norte tras perder ante Eslovaquia en su debut en Eliminatorias.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Resumen | Alemania vence a Irlanda del Norte con un mega golazo enfermo de Florian Wirtz

    Tras perder ante Eslovaquia en su debut en las Eliminatorias mundialistas, Alemania recompuso su camino y este domingo se impuso 3-1 a Irlanda del Norte en el RheinEnergieStadion de Colonia.

    La selección de Julian Nagelsmann comenzó ganando el partido gracias a un error en la salida de Irlanda del Norte que aprovechó Serge Gnabry con un disparo bombeado al minuto 7.

    PUBLICIDAD

    Los fantasmas merodearon a Alemania cuando cayó el gol del empate irlandés al 34’ con una espectacular volea de Isaac Price en el segundo poste tras un tiro de esquina que batió al portero Oliver Baumann.

    Alemania recuperó la ventaja con un ‘osote’ del arquero irlandés Peacock-Farrell que dejó pasar de forma increíble el balón tras un servicio alemán que terminó conectando con el marco abierto Nadiem Amiri al 69’.

    Florian Wirtz, fichaje estrella del Liverpool este verano, selló la victoria alemana con un brutal disparo al ángulo de tiro libre tres minutos más tarde, al 72’.

    De esta manera, Alemania sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A de las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026.

    En la próxima fecha FIFA, el combinado germano se enfrentará a Luxemburgo y otra vez a Irlanda del Norte el próximo 10 y 13 de octubre, respectivamente.

    Más sobre UEFA Mundial Eliminatorias

    2:19
    ¡Golazos de CR7! Cristiano lidera goleada de Portugal vs. Armenia

    ¡Golazos de CR7! Cristiano lidera goleada de Portugal vs. Armenia

    1 min
    Cristiano anota doblete en debut de Portugal en Eliminatorias para el Mundial 2026

    Cristiano anota doblete en debut de Portugal en Eliminatorias para el Mundial 2026

    1 min
    Horario y dónde ver el Inglaterra vs. Andorra rumbo al Mundial 2026

    Horario y dónde ver el Inglaterra vs. Andorra rumbo al Mundial 2026

    1 min
    Francia, con gol de Mbappe, inicia las Eliminatorias venciendo a Ucrania

    Francia, con gol de Mbappe, inicia las Eliminatorias venciendo a Ucrania

    1 min
    Horario y dónde ver el Italia vs. Estonia rumbo al Mundial 2026

    Horario y dónde ver el Italia vs. Estonia rumbo al Mundial 2026

    Relacionados:
    AlemaniaIrlanda del NorteMundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Instintos
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    Laura Bozzo
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD