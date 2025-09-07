Video Resumen | Alemania vence a Irlanda del Norte con un mega golazo enfermo de Florian Wirtz

Tras perder ante Eslovaquia en su debut en las Eliminatorias mundialistas, Alemania recompuso su camino y este domingo se impuso 3-1 a Irlanda del Norte en el RheinEnergieStadion de Colonia.

La selección de Julian Nagelsmann comenzó ganando el partido gracias a un error en la salida de Irlanda del Norte que aprovechó Serge Gnabry con un disparo bombeado al minuto 7.

Los fantasmas merodearon a Alemania cuando cayó el gol del empate irlandés al 34’ con una espectacular volea de Isaac Price en el segundo poste tras un tiro de esquina que batió al portero Oliver Baumann.

Alemania recuperó la ventaja con un ‘osote’ del arquero irlandés Peacock-Farrell que dejó pasar de forma increíble el balón tras un servicio alemán que terminó conectando con el marco abierto Nadiem Amiri al 69’.

Florian Wirtz, fichaje estrella del Liverpool este verano, selló la victoria alemana con un brutal disparo al ángulo de tiro libre tres minutos más tarde, al 72’.

De esta manera, Alemania sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A de las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026.