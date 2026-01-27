    Olympique Lyon

    Siete hinchas fallecen cuando se dirigían a un juego de Europa League

    Los seguidores murieron en Rumanía cuando viajaban a Francia para la Jornada 8 de la fase de liga del torneo.

    TUDN
    La Europa League y el PAOK Salónica de Grecia están de luto, luego de que un grupo de aficionados muriera este martes en un accidente de tránsito cuando se dirigían a Francia para apoyar a su equipo en su duelo de este jueves del torneo de la UEFA.

    Todos ellos eran seguidores del club heleno y el accidente ocurrió en Rumanía cuando cruzaban aquel país rumbo al juego ante el Olympique de Lyon.

    Según Raed Arafat, jefe del Departamento de Emergencias de la zona del percance, "el accidente involucró a varios vehículos, uno de ellos un camión-cisterna cargado de alcohol, pero, afortunadamente, no presentó fugas ni problemas particulares", en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

    "Se solicitaron helicópteros, que se pretendía enviar desde Arad y Caransebeș, pero las condiciones meteorológicas no lo permitieron", explicó.

    Finalmente, fueron varias ambulancias y bomberos los encargados de atender a los griegos en el lugar del accidente.

    El percance habría ocurrido cuando el vehículo en el que viajaban diez personas, aceleró al entrar a una circunvalación y le pegó a una pipa, el minibús salió en la dirección contraria y se estrelló con otro camión.

    Las tres personas que sovrevivieron fueron traladadas a hospitales de la zona con heridas de distintos grados.

    Olympique LyonPAOK Salonika

