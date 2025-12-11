AS Roma Roma mantiene el paso y golea al Celtic a domicilio El conjunto de la Serie A italiana logró su tercer triunfo consecutivo en la UEFA Europa League.

Por: TUDN

Video Resumen | Goleada de la Roma en Glasgow con doblete de Evan Ferguson

Luego de un arranque titubeante en el que ganó solo un partido de tres, la Roma ligó la tarde de este jueves su tercer triunfo consecutivo en la UEFA Europa League.

Se metió a la casa del Celtic y le pegó un 0-3 incuestionable con una destacada actuación de Evan Ferguson que marcó dos tantos en el partido.

PUBLICIDAD

Con este resultado recupera de a poco los sitios que perdió al inicio del torneo y está cerca de abandonar los lugares de play-offs para colarse a los de clasificación directa.

Los autores de los goles fueron Scales, a los seis minutos en propia puerta, y Ferguson, a los 36 y 45+1.

Celtic aún está en el proceso de adaptación de su nuevo técnico, el francés Wilfried Nancy y se nota en su futbol con poca forma y fondo. El VAR le quitó alguna anotación y luchó todo el partido por regresar en el marcador. Su equipo, además sufrió la expulsión de Engels, a los 45.

Con este resultado, a Roma llegó a 12 puntos tras seis fechas y se ubica en el puesto 10 a solo dos de los sitios directos para Octavos de Final, mientras el conjunto local se quedó en siete unidades y está al borde de la eliminación al ubicarse en el puesto 24, el último con acceso a los play-offs.