Mourinho revela duro momento del Roma con nuevo dardo a Guardiola

"No estoy celoso, pero el City pagó 80 por Kalvin Phillips y en enero se va y Pep tendrá a otro. Nuestra realidad es diferente. Me gustaría tener 3 o 4 jugadores en invierno. Queremos intentar mejorar el equipo, ser más fuertes, pero nos cuesta hacerlo. Lo digo sinceramente: si conseguimos un defensa en el mercado de enero ya estoy contento", declaró en la rueda de prensa previa al duelo ante el Sheriff en la Europa League.

"No podemos hacer mucho más que traer un central. Smalling no estará en enero, Ndicka se va (Copa África), Mancini está lesionado y Llorente resiste. Y ahí está nuestra dificultad. Grandísima", añadió.

"Sólo puedo dar las gracias a la afición", apuntó por el apoyo que le mostró la grada este domingo con una pancarta. "Aunque no me haga sentir cómodo en el campo, porque es el equipo el que necesita apoyo. Evidentemente me enorgullece y me emociona pero que no lo hagan por mí. Es el equipo el que necesita sentir el apoyo", añadió.