Sergio Ramos no jugará la Euro 2020 después de que Luis Enrique , técnico de la selección de España , diera a conocer este lunes la lista de los jugadores convocados para el certamen continental que comenzará el próximo 11 de junio, que cuenta con 24 nombres y no 26 como es permitido.

"He decidido que no esté en esta lista porque no ha podido competir esta temporada, especialmente desde enero. No sólo no ha podido competir con su equipo sino que ni ha podido entrenar", comentó el seleccionador en rueda de prensa.