"Se equivoca con sus declaraciones. Más él siendo futbolista. Ha sido una cagada lo que ha hecho, pero el único recuerdo que tengo de eso es el Mundial del 2010, en el que él no sale muy bien parado porque nosotros nos llevamos la final. Opinar es gratuito. Es verdad que no me gusta que una persona que sabe lo que es el fútbol valore de esa forma a un equipo", señaló Sarabia, jugador del PSG de Francia en palabras para Radio Marca.