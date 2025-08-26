    Bodø/Glimt

    Se definen tres de los últimos siete boletos a la Fase de Liga de Champions League

    El Bodo/Glimt (Noruega), el Kairat Almaty (Kazajistán) y el Pafos (Chipre) superaron los Playoffs.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Resumen | Bodø/Glimt se instala en la Champions League tras una noche memorable

    El Bodo/Glimt de Noruega logró uno de los últimos siete boletos a la Fase de Liga de la UEFA Champions League tras eliminar al Sturm Graz de Austria en los Playoffs.

    Parido de trámite para el Bodo/Glimt tras la brutal goleada de 5-0 que consiguió en la ida, mientras que en la vuelta el Sturm Graz se despidió con honor tras ganar 2-1.

    PUBLICIDAD

    Mathias Jorgensen abrió el marcador para el Bodo/Glimt al minuto 15 para poner el marcador global 6-0, pero el Sturm Graz reaccionó y lo remontó con goles de Seedy Jatta (30’) y Tim Oermann (73’).

    De esta manera, el Bodo/Glimt clasificó a la Fase de Liga de la Champions League, mientras que el Sturm Graz disputará la Europa League esta temporada.

    El club noruego se une al Kairat Almaty (Kazajistán) y al Pafos (Chipre) que este martes también consiguieron el pase tras sorprender y eliminar al Celtic (Escocia) y Estrella Roja (Serbia), respectivamente.

    Los cuatro boletos restantes de la Champions League se definirán este miércoles con los partidos Qarabag vs. Ferencváros, Brujas vs. Rangers, Benfica vs. Fenerbahce y Copenhague vs. Basel.

    El sorteo para conocer los enfrentamientos de la Fase de Liga se llevará a cabo este jueves 28 de agosto, mientras que el torneo arranca el 16 de septiembre.


    Más sobre UEFA Champions League

    1 min
    Rodrigo Huescas aún sueña con la Champions League tras avanzar en las eliminatorias

    Rodrigo Huescas aún sueña con la Champions League tras avanzar en las eliminatorias

    1 min
    Champions League homenajea a Sven-Göran Eriksson, extécnico de México

    Champions League homenajea a Sven-Göran Eriksson, extécnico de México

    1 min
    Galatasaray vs. Young Boys termina en pelea y expulsión para Fernando Muslera

    Galatasaray vs. Young Boys termina en pelea y expulsión para Fernando Muslera

    2 min
    Champions League: Horario y dónde ver los partidos de Vuelta de Playoffs

    Champions League: Horario y dónde ver los partidos de Vuelta de Playoffs

    2 min
    Champions League: Horario y dónde ver los partidos de Ida de Playoffs

    Champions League: Horario y dónde ver los partidos de Ida de Playoffs

    Relacionados:
    Bodø/GlimtSK Puntigamer Sturm Graz

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD