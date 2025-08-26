Video Resumen | Bodø/Glimt se instala en la Champions League tras una noche memorable

El Bodo/Glimt de Noruega logró uno de los últimos siete boletos a la Fase de Liga de la UEFA Champions League tras eliminar al Sturm Graz de Austria en los Playoffs.

Parido de trámite para el Bodo/Glimt tras la brutal goleada de 5-0 que consiguió en la ida, mientras que en la vuelta el Sturm Graz se despidió con honor tras ganar 2-1.

Mathias Jorgensen abrió el marcador para el Bodo/Glimt al minuto 15 para poner el marcador global 6-0, pero el Sturm Graz reaccionó y lo remontó con goles de Seedy Jatta (30’) y Tim Oermann (73’).

De esta manera, el Bodo/Glimt clasificó a la Fase de Liga de la Champions League, mientras que el Sturm Graz disputará la Europa League esta temporada.

El club noruego se une al Kairat Almaty (Kazajistán) y al Pafos (Chipre) que este martes también consiguieron el pase tras sorprender y eliminar al Celtic (Escocia) y Estrella Roja (Serbia), respectivamente.

Los cuatro boletos restantes de la Champions League se definirán este miércoles con los partidos Qarabag vs. Ferencváros, Brujas vs. Rangers, Benfica vs. Fenerbahce y Copenhague vs. Basel.

El sorteo para conocer los enfrentamientos de la Fase de Liga se llevará a cabo este jueves 28 de agosto, mientras que el torneo arranca el 16 de septiembre.