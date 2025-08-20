Con un penal cometido por el mexicano Rodrigo Huescas, el Copenhague empató 1-1 en su visita al Basel en la ida de los Playoffs por uno de los últimos siete boletos a la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

Huescas se equivocó en el arranque del partido al sujetar a su rival y derribarlo en un tiro de esquina para que el árbitro, tras revisar el VAR, señalara la falta del mexicano.

PUBLICIDAD

El histórico Xherdan Shaqiri no falló desde los once pasos y abrió el marcador al minuto 14 del partido que se disputó en el St. Jakob Park de Basilea, Suiza.

El Copenhague no bajó los brazos y logró empatar el juego antes de terminar el primer tiempo.

En una jugada prefabricada de tiro de esquina, Gabriel Pereira aprovechó la mala salida del portero Hitz para conectar el balón de cabeza y poner el 1-1 en la pizarra al 45+3’.

El Basel se quedó con un jugador menos en la recta final del encuentro con la expulsión de Jonas Adjetey por una falta sobre Youssoufa Moukoko al minuto 82.

El Copenhague se quedó muy cerca de sellar la remontada con un zurdazo dentro del área de Andreas Cornelius que fue anulado por fuera de juego al 88’.

Rodrigo Huescas jugó los 90 minutos y terminó el partido con una tarjeta amarilla.

El mexicano, que venía de anotar ante Malmö para calificar a los Playoffs, podría jugar su primera Champions League si el Copenhague vence al Basel en el duelo de vuelta que se celebrará el próximo miércoles 27 de agosto en Dinamarca.

El sorteo de la UEFA Champions League 2025-26 se realizará el 28 de agosto cuando se sepan todos los equipos calificados a la Fase de Liga que comienza el 16 de septiembre.