“No puedes hacer nada, es inevitable, a veces tienes a todos y a veces algunos están fuera, pero no lo estamos haciendo mal, es una buena noticia, todos están comprometidos, todos quieren, por ejemplo, cuando miras el partido de Isco, que no ha hecho un partido desde hace mucho tiempo, ha hecho un buen partido, me alegro por todos los jugadores”, mencionó el estratega francés al término de la ida de los Octavos de Final.