UEFA ya tiene fecha límite para acabar la Champions League

En entrevista con la cadena alemana ZDF, el directivo explicó que, sin importar el formato (regular o un final four), las competiciones europeas no pueden ir más allá del día revelado.

De hecho, no descartó jugar a puerta cerrada el resto de las competiciones por la pandemia .

“Tenemos diferentes planes para reiniciar la Champions y la Europa League en mayo, junio, julio o si no volvemos a jugar. Existe un grupo de trabajo entre UEFA, ligas y clubes. Si las autoridades no nos permiten jugar, no podremos hacerlo. Dependemos de los Gobiernos nacionales. De todas formas es mejor a puerta cerrada y con televisión, el fútbol es lo que la gente quiere”, concluyó.