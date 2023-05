Toni Kroos ve merecida la derrota del Real Madrid con Manchester City en la Champions League

“No hemos empezado bien, como en el Bernabéu, fue la idea de que hemos estado demasiado pasivos, no quiere decir que no queramos o no fuimos agresivos, pero estuvimos mal posicionados, ellos han jugaron que fue más por las líneas que en la ida y que nos ha complicado la vida hoy y hemos estado a dos tres metros del rival, así es difícil llegar al duelo, ser agresivo. La verdad es que no tuvimos muchas ocasiones para hacer goles, derrota merecida”, indicó Toni Kroos.