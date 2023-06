Pep Guardiola advierte al Real Madrid tras ganar la Champions League con Manchester City

“Hace tanto de las otras que no recuero lo que sentía, hacerlo con el Barça es… el Barça es el Barça para mí, pero es verdad que aquí me han tratado como un hijo. Es verdad que esta Copa la he sentido de las cinco ligas, tantas cosas buenas que hemos hecho y que sin esto no tenía mucho sentido, y siempre hemos luchado pensar que también tiene mucho sentido lo otro.