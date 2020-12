UEFA Champions League: partidos, calendario y horarios de los octavos de final

La UEFA Champions League ya conoce los cruces de los octavos de final camino a la gran final de Estambul para coronar la temporada 2020-2021. El sorteo dejó partidos emocionantes en el que se dará una rivalidad entre Barcelona vs PSG, con dos grandes amigos cara a cara Messi vs Neymar.

Si hay algo en lo que todos los aficionados están muy atentos es de las fechas de algunos equipos claves dentro del torneo, ya es el caso del Bayern Munich de Alemania, el actual campeón de la UEFA Champions League; así como el destino del equipo francés del París Saint-Germain subcampeón de la pasada edición. Los dos últimos finalistas tendrán rivales diferentes, así que podrán seguir aspirando a avanzar por caminos diferentes hasta llegar a la gran final de la Liga de Campeones 2020-2021.

Todo comenzará el próximo 16 de febrero con los partidos de ida de los octavos de final, en el que uno de los más atractivos será el FC Barcelona vs PSG.

Si hay otro compromiso que también llama la atención, es el duelo que enfrentará al Atlético de Madrid vs Chelsea, ambos equipos definirán cuál de los dos avanzará hasta los cuartos de final entre el 23 y el 17 de marzo.

Si hay un equipo que se las verá bastante duras en esta fase de octavos de final es el Real Madrid del francés Zinedine Zidane, debido a que tendrá que enfrentar al difícil Atalanta, el equipo italiano que en la pasada temporada llegó hasta cuartos de final de Champions League donde resultó eliminado por el París Saint-Germain.

SORTEO UEFA CHAMPIONS LEAGUE

El sorteo se definió una vez más separando los equipos en dos bombos, en un grupo todos los que finalizaron como líderes y en otro a los subcampeones de cada llave. Los tradicionales reglamentos continúan vigentes para esta edición de la UEFA Champions League en cuanto a lo que tiene que ver con el sorteo de octavos de final.

Ningún equipo podía enfrentarse a otro club que haya formado parte de su mismo grupo en la primera ronda, tampoco se podían enfrentar clubes que pertenezcan a un mismo país o una misma federación, además todos los equipos que fueron cabeza de serie jugarán el partido de vuelta como locales.

CAMBIOS EN PLANTEL

Los equipos tendrán la oportunidad de inscribir hasta un máximo de 3 nuevos jugadores para los partidos restantes hasta la medianoche del 2 de febrero de 2021.

FORMATO UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Los octavos de final de la UEFA Champions League se jugarán partidos de ida y vuelta donde el gol de visitante tendrá un valor superior, lo que le permitirá tener ventaja en caso de desempate al equipo que más goles anotó de visitante.

En caso de empate luego de 180 minutos, se jugarán 30 minutos de prórroga antes de irse a la definición desde los penales desde los 12 pasos.

PARTIDOS DE OCTAVOS DE FINAL UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021

16 de febrero y 10 de marzo (15:00 horas ET)

Leipzig vs Liverpool

FC Barcelona vs PSG

17 de febrero y 9 de marzo 2021 (15:00 horas ET)

Oporto vs Juventus

Sevilla vs Borussia Dortmund

23 de febrero y 17 de marzo 2021 (15:00 horas ET)

Lazio vs Bayern Múnich

Atlético de Madrid vs Chelsea

24 de febrero y 16 de marzo 2021 (15:00 horas ET)

Borussia Mönchengladbach vs Manchester City

Atalanta vs Real Madrid

CUARTOS DE FINAL UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Sorteo: 19 de marzo 2021

Partidos de ida: 6/7 de abril

Partidos de vuelta: 13/14 de abril

SEMIFINALES UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Sorteo: 19 de marzo 2021

Partidos de ida: 27/28 de abril

Partidos de vuelta: 4/5 de mayo