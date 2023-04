Tuchel considera que Manchester City puede ser más peligroso gracias a Haaland

"Michael Reschke es quien organizó una reunión con Pep (Guardiola) en su momento. Yo mismo estaba muy agradecido como entrenador, porque todavía no era muy conocido. No era un gran nombre, ciertamente no en el escenario internacional. Entonces, para mí, fue una gran oportunidad conocer a Pep. Michael Reschke sabía c uánto traté de entender el futbol del Barcelona, de entender mejor el futbol cuando Pep todavía era el entrenador allí", señaló.