El partido Bayern Múnich vs. Chelsea forma parte de la primera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-2026 y es posiblemente, el duelo más atractivo de esta semana.

Son dos colosos del futbol europeo y excampeones del máximo certamen a nivel de clubes en el viejo continente, además de que, desde luego, dos contendientes a llegar a la Final de Budapest 2026.

PUBLICIDAD

La escuadra bávara, actual campeona de la Bundesliga (en donde recién retomó su poderío), tendrá la ventaja de la localía ante un Chelsea que vivió un verano inolvidable con la consecución del Mundial de Clubes 2025.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO BAYERN MÚNICH VS. CHELSEA DE LA FASE DE LIGA DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026



Es el segundo año en el que la UEFA Champions League tiene el formato de 'liga', en donde hay solo una tabla entre todos los equipos participantes.