Horario y dónde ver el partido Bayern Múnich vs. Chelsea, Champions League 2025
Es posiblemente el partido más atractivo de esta semana de regreso del máximo torneo de clubes en Europa.
Por:
Fernando Vázquez.
Video ¡EN VIVO! Bayern vs Chelsea de la UEFA Champions League AQUÍ
El partido Bayern Múnich vs. Chelsea forma parte de la primera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-2026 y es posiblemente, el duelo más atractivo de esta semana.
Son dos colosos del futbol europeo y excampeones del máximo certamen a nivel de clubes en el viejo continente, además de que, desde luego, dos contendientes a llegar a la Final de Budapest 2026.
La escuadra bávara, actual campeona de la Bundesliga (en donde recién retomó su poderío), tendrá la ventaja de la localía ante un Chelsea que vivió un verano inolvidable con la consecución del Mundial de Clubes 2025.
HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO BAYERN MÚNICH VS. CHELSEA DE LA FASE DE LIGA DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026
Es el segundo año en el que la UEFA Champions League tiene el formato de 'liga', en donde hay solo una tabla entre todos los equipos participantes.
- Cuándo es el partido Bayern Múnich vs. Chelsea: el miércoles 17 de septiembre en la Allianz Arena de Múnich, Alemania.
- A qué hora es el partido Bayern Múnich vs. Chelsea: 13:00 del centro de México, 3pm ET, 12pm PT.
- Dónde ver el partido Bayern Múnhic vs. Chelsea: en Estados Unidos puedes seguir la transmisión por ViX.
