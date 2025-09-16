Tottenham vs. Villarreal: Horario y dónde ver este partido de UEFA Champions League
El torneo de clubes más importante del futbol mundial inicia con los mejores equipos del Viejo Continente.
Erick Morales Baca.
Inicia uno de los torneos de clubes más esperados del futbol internacional, se trata de la UEFA Champions League, con la presencia de los mejores equipos de las diversas ligas de Europa y uno de los encuentros que se darán en esta primera jornada será el de Tottenham vs. Villarreal.
Actualmente el Tottenham pelea entre los primeros cuatro lugares de la Premier League de Inglaterra, aunque llega tras una sorpresiva caída en casa ante el Bournemouth.
Por su parte, el Villarreal, que llega tras empatar en su visita al Celta de Viga, también marcha en las primeras posiciones de LaLiga de España, aunque en esa liga también es aún un torneo joven.
HORARIO Y DÓNDE VER TOTTENHAM VS. VILLARREAL
- Fecha: Martes 16 de septiembre desde el Tottenham Hotspur Stadium
- Horario: A la 1:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este, 2:00 pm del Centro y 11:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.
- Dónde ver: Este encuentro puedes verlo a través de la señal de ViX en los Estados Unidos.
