    Tottenham Hotspur

    Tottenham vs. Villarreal: Horario y dónde ver este partido de UEFA Champions League

    El torneo de clubes más importante del futbol mundial inicia con los mejores equipos del Viejo Continente.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video ¡Inicia la Champions! Así puedes ver Tottenham vs. Villarreal

    Inicia uno de los torneos de clubes más esperados del futbol internacional, se trata de la UEFA Champions League, con la presencia de los mejores equipos de las diversas ligas de Europa y uno de los encuentros que se darán en esta primera jornada será el de Tottenham vs. Villarreal.

    Actualmente el Tottenham pelea entre los primeros cuatro lugares de la Premier League de Inglaterra, aunque llega tras una sorpresiva caída en casa ante el Bournemouth.

    PUBLICIDAD

    Por su parte, el Villarreal, que llega tras empatar en su visita al Celta de Viga, también marcha en las primeras posiciones de LaLiga de España, aunque en esa liga también es aún un torneo joven.

    HORARIO Y DÓNDE VER TOTTENHAM VS. VILLARREAL

    • Fecha: Martes 16 de septiembre desde el Tottenham Hotspur Stadium
    • Horario: A la 1:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este, 2:00 pm del Centro y 11:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver: Este encuentro puedes verlo a través de la señal de ViX en los Estados Unidos.

    Más sobre UEFA Champions League

    1 min
    Horario y dónde ver el PSV vs. Union Saint-Gilloise de Champions League

    Horario y dónde ver el PSV vs. Union Saint-Gilloise de Champions League

    1 min
    Horario y dónde ver el Benfica vs. Qarabag de Champions League

    Horario y dónde ver el Benfica vs. Qarabag de Champions League

    1 min
    Horario y dónde ver el partido Athletic vs. Arsenal, Champions League 2025

    Horario y dónde ver el partido Athletic vs. Arsenal, Champions League 2025

    0:35
    ¡Gol del Marsella! Los Olympiens abren el marcador contra el Real Madrid

    ¡Gol del Marsella! Los Olympiens abren el marcador contra el Real Madrid

    0:40
    ¡Golazo del Madrid! Los Merengues aumentan la ventaja sobre el Marsella

    ¡Golazo del Madrid! Los Merengues aumentan la ventaja sobre el Marsella

    Relacionados:
    Tottenham HotspurVillarreal

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Tráiler: Papás por siempre
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD