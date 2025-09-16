    Tottenham Hotspur

    Tottenham gana con increíble oso y polémica en la Champions League

    Se desataron los ánimos en Londres con un triunfo polémico de los Spurs en el máximo certamen europeo a nivel clubes.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Resumen | Tottenham gana por la mínima un polémico partido vs Villarreal

    El Villarreal quizás no duerma en una semana entera después de la forma en la que perdió su partido con el Tottenham en lo que es el regreso de la Champions League, ahora en su temporada 2025-2026.

    Marcador de 1-0 a favor de los Spurs quienes sufrieron en algunos lapsos del partido, menos para hacer su gol... de hecho, los londinenses ni siquiera se molestaron en hacerlo.

    Muy temprano en el partido, apenas a los 4', el portero Luiz Junior se tendió para cortar un centro por izquierda, pero su movimiento fue tan extraño que acabó por enviar el balón a su propia meta en quizás la jugada más escandalosa de su carrera.

    Video ¡Arde la grada! Xavi Simons corta ataque y el árbitro lo perdona de la segunda amarilla

    Pero esto no fue todo: el conjunto español hizo frente a los Spurs en gran parte del partido, aunque goles anulados, un penal dudoso que no fue marcado y hasta posibles expulsiones perdonadas acabaron por frustrar a los dirigidos por Marcelino García Toral.

    De hecho, el Villarreal fue muy propositivo en gran parte del encuentro, ante un Tottenham que simplemente cuidaba el orden, aunque se llevó varios sustos a lo largo del compromiso.

    Los Spurs inician la Fase de la Liga en la Champions League con tres puntos en un partido lleno de pifias, tanto de Luiz Junior, como muy posiblemente del cuerpo arbitral.

    Video ¡La tuvo en su pie! Pépé se manda un jugadón y la deja besando el palo

