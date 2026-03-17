Bodø/Glimt Sporting Lisboa le da la vuelta al Bodo/Glimt con sello de la Liga MX Inician los juegos de vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Resumen | Gran remontada del Sporting Lisboa sobre el Bodo/Glimt

Sporting apeló a su mejor futbol, pero también a la épica para, igualar primero y llevar el partido a tiempos extra, y después eliminar 5-0 (5-3 global) al Bodo en los Octavos de Final de la UEFA Champions League.

El cuarto gol de los portugueses fue obra de Maximiliano Araújo, sí el uruguayo ex jugador del Puebla y Toluca.

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La serie lucía muy cuesta arriba en el inicio del juego de vuelta, pero los de Lisboa no lo pensaron así.

Y es que, tras el encuentro de ida en Noruega en que se llevó un inapelable 3-0 en contra, la mayoría vio disminuidas sus posibilidades, pero empujó desde el inicio y de a poco fue imponiendo sus condiciones sobre un equipo irreconocible tras sus hazañas recientes en la competencia.

Los goles del partido fueron obra de Goncalo Inácio, a los 34 minutos, de Pedro Goncalves, a los 61, de Luis Suárez de penal, a los 78, de Maximiliano Araújo, ya en los tiempos extra a los 92, y finalmente de Rafael Nel, a los 120+1.

Sporting entendió a la perfección su papel de local y la necesidad de regresar pronto en el marcador.

Empujó hasta el empate e incluso más allá, así como el Bodo debió salir de su casa con un par de tantos más, así el Sporting pudo finiquitar todo al final de los 90 minutos

Pero la historia nos tenía reservado el gol del ex Liga MX al inicio de los tiempos extra. Un disparo con el cuerpo descompuesto que se coló pegado al poste derecho del arco de Haiki. Y, además, el tanto de Nel.

Bodo, fundido futbolística y físicamente, nunca consiguió reaccionar en el marcador ni poner en peligro la ventaja de los lusos sobre el final.

Ahora, ahora Sporting deberá esperar al vencedor de Arsenal vs. Leverkusen para conocer a su rival en la siguiente ronda. Esta será su segunda ocasión en la ronda luego de que en la campaña 83-84, también lo consiguiera.

Sigue aquí las incidencias del partido:

Trincao se pierde un par de oportunidades al inicio del partido.

Video ¡Doble oportunidad de gol para Sporting que se pierde Trincao!



Bodo, a los 15 minutos, también se pierde una muy clara a través de Waarst.

Video ¡Bodo desperdicia una clara! Kasper Waarst remata deja ir la primera

Tras mucho insistir, por fin Lisboa abre el marcador a los 34 minutos.

Video ¡Gol del Sporting! Golcalo Inacio pone el primero de la noche

Bodo también estuvo muy cerca de anotar hacia el final de la primera mitad, pero el poste lo impidió.

Video ¡Palo! El remate de Odin Luras revienta el travesaño del Lisboa

Sporting está desbordado al ataque y busca con insistencia eun segundo tanto que le acerque al Bodo y ha fallado varias oportunidades.

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A los 60, tras una gran asistencia de Luis Suárez, Pedro Goncalves hace el segundo tanto para el Sporting y tiene 29 minutos para marcar de menos el empate.

A los 78 minutos, Luis Suárez sobró un penal, tras una mano en el área para poner el 3-0 e igualar la serie.

Pese a conseguir el empate, Sporting se mantiene a la ofensiva y ha estado cerca de lograr el tanto de la ventaja como cuando Nuno Santos estrelló el balón un poste a los 84.

Video ¡La locura en Lisboa! Luis Suárez marca el 3-0 desde los once pasos

Terminan los 90 minutos tras cinco añadidos y nos vamos a timpos extra.

Así, en la primera jugada de los tiempos extra Maximiliano Araújo con un potente tiro empuja el balón a las redes y el Sporting se va al frente por primera vez en la serie.