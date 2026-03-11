Bodo va de sorpresa en sorpresa y pone al Sporting contra la pared
El club noruego, que participa por primera vez en la UEFA Champions League, sigue mostrando su futbol efectivo y contundente.
Bodo/Glimt salta de sorpresa en sorpresa y este martes venció, y goleó 3-0 al Sporting Lisboa en el juego ida de los Octavos de Final de la UEFA Champion League en el Aspmyra Stadion de Noruega.
Su futbol ordenado, efectivo y contundente es una realidad futbolística europea actual. Ante los lusos, así lo enseñó. Amarró al rival, lo dejó con pocas oportunidades de gol y cuando debió matar, mató.
Los goles del partido fueron obra de Brunstad Fet de penal, a los 32, de Blomberg, a los 45 +1,y cerró la cuenta Hogh, a los 71. Y pudieron ser un par más
Eso sí, su ascenso europeo ha sido espectacular, vertiginoso y sin detenerse. Como si un corredor hubiera iniciado un maratón a velocidad de una carrera de cien metros y va en el 30, y mantiene la velocidad.
Y es que se dieron a conocer de manera continental la campaña pasada cuando llegaron a las Semifinales de la Europa League y solo el a la postre campeón Tottenham, le echó.
Luego en su primera participación en la UEFA Champions League, sí es la primera, avanzó a los play-offs "de panzazo", como decimos en México, en el sitio 23, pero ahí enseñó de lo que es capaz y eliminó al siempre poderoso Inter de Milán.
Ahora, con una ventaja de tres goles deberá viajar a Lisboa para meterse entre los ocho mejores del continente europeo.
Sigue aquí las incidencias del partido:
A los 7 minutos, Hauge tiene la primera oportunidad grande el partido cuando recibe un centro frente al arco de Sporting, pero su tiro sale a un costado.
A los 29 minutos, Vagiannidis (Sporting CP) hace un penalti sobre Brunstad Fet.
A los 32, el propio Brunstad Fet cobra para pone arriba en el marcador al Bodo.
A los 45, Bodo amplía el marcador con gol de Ole Didrik Blomberg que se encuentra un balón en el área del Sporting tras un rebote y la pone en las redes.
Ya en la segunda mitad, Bodo pudo ampliar el marcador con un par de jugadas muy claras de gol.
Por si fuera poco, a los 71, Hogh, tras una jugada rapidísima y un gran servicio anotó un 3-0 impensable para el conjunto local.