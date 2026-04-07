Atlético de Madrid Simeone se despide de Griezmann con emotivo mensaje: "Te quiero mucho" El estratega argentino aprovechó la previa de la Champions League para despedirse del jugador francés.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Diego Simeone se despide de Antoine Griezmann con emotivo mensaje

El entrenador del Atlético de Madrid Diego Simeone aprovechó la previa de su partido de la Champions League ante Barcelona para despedirse de Antoine Griezmann, quien a partir de la siguiente temporada jugará para el Orlando City de la MLS de Estados Unidos.

El estratega argentino le expresó un emotivo mensaje en el que le agradeció por su buen trabajo en el equipo y reconoció su calidad como persona. El momento provocó los aplausos de los presentes y un gesto de agradecimiento del delantero francés quien se ha vuelto toda una figura del equipo colchonero.

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“Agradecerte todo tu trabajo y humildad. Eres una persona admirable para los chicos de hoy en una sociedad que necesita a gente como tú. Gracias por tu compromiso y cómo te comportaste", expresó el estratega en conferencia de prensa.

SIMEONE LANZA ADVERTENCIA A GRIEZMANN

Aunque el mensaje fue emotivo, hubo espacio para las bromas, pues Simeone le recordó que también era su entrenador y le advirtió que si no corría en el campo lo tendría que sacar, provocando una risa en Griezmann.

"Te considero primero un jugador y después un amigo. Quedan ocho partidos de liga, uno de Copa y, si Dios quiere, vamos a jugar cinco partidos más de Champions. Te quiero mucho. Soy tu entrenador, sabes que si mañana no corres, vas para fuera”, expresó Simeone.

Griezmann termina contrato el 30 de junio de este año y ya fue presentado en Orlando City, club al que llega libre. Su caso será uno de más de una estrella del futbol internacional que decide continuar su carrera en el futbol estadounidense.