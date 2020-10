Sergio Ramos fue descartado para el debut del Real Madrid en Champions

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid , no quedó en la lista de convocados del conjunto blanco para el estreno en la UEFA Champions League ante el Shakhtar Donetsk , debido a sus molestias en la rodilla izquierda.

"Sergio tiene un problema y de momento no ha entrenado esta mañana con nosotros porque no queremos arriesgar nada. Los jugadores tienen que estar bien y tiene molestias. Mañana veremos lo que va a pasar pero hoy no ha podido entrenar con normalidad", manifestó.