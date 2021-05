Thomas Tuchel no negó la jerarquía que tiene Sergio Ramos en el Real Madrid y señaló que el equipo español será otro con su capitán dentro del campo en las Semifinales de vuelta de la Champions League este miércoles en Londres.

"¿¿Juega Ramos o no? Esta es una pregunta difícil porque no sé si está en forma o no. Lo veremos después de los entrenamientos y cuando den la alineación. ¿Cambia para el Real Madrid? Sí, los cambia mucho. Es el capitán del equipo más exitoso de Europa en los últimos años.