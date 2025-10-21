El PSG se lució en la Jornada 3 de la fase de liga de Champions League al golear al Bayer Leverkusen y mantenerse invicto en el torneo.

Los campeones defensores de la Champions --presumiendo un elegante uniforme en color rojo-- tardaron apenas 7 minutos en abrir el marcador en casa ajena con un centro inmejorable a segundo poste, de Nuno Mendes, para que el ecuatoriano Willian Pacho definiera con la frente y así anotar el 0-1 de una noche que pintaba para ser muy larga para los alemanes.

El gol de vestidor dotó el PSG de cierta soltura y exceso de confianza perdonando al menos dos jugadas más que pudieron haber terminado en gol.

Leverkusen no bajó los brazos y al minuto 22 generaron una mano en el área parisina que el VAR y el árbitro revisaron durante varios minutos para finalmente pitar la pena máxima. Pero el español Alex Grimaldo estrelló su cobro en el poste para perdonar el empate antes de la media hora de juego.

Como si las cosas no pudieran ir peor, al 32', el Leverkusen se quedó con 11 jugadores tras la expulsión de Robert Andrich por un codazo en el rostro de Désiré Doué. En un principio, el árbitro había mostrado la amarilla, pero tras la consulta con el VAR echó para atrás la amonestación y le mostró la roja.

La recta final del primer tiempo finalmente le sonrió al Leverkusen con la expulsión del central del PSG, Illya Zabarnyi, y el penal a favor de los alemanes que Alexei García no perdonó para el 1-1 que daba vida a los locales.

Pero casi de inmediato, el PSG sacó a relucir su ADN de campeón y encontró el 1-2 en los pies de Désiré Doué. Pero no era todo, ya que en cinco minutos, los parisinos encontraron el golazo de Kvaratskhelia y el doblete de Doué antes de la conclusión del primer tiempo para irse 4-1 al descanso.

La segunda parte trajo más problemas para el Leverkusen, ya que en cinco minutos, el PSG clavó el quinto gol cortesía de Nuno Mendes, quien ya se merecía su tanto tras el partidazo de la primera parte.